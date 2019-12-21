Оржель дав прогноз цін на газ після пакетної угоди з Росією

Світова тенденція до зниження цін на газ продовжиться
Пакетна угода між Україною і Росією по газу, досягнуте 20 грудня, дає підстави розраховувати на подальші зниження ціни газу. Про це на брифінгу в Офісі президента сказав міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель, передає кореспондент РБК-Україна.
Як зазначив Оржель, у довгостроковій перспективі збережеться "тренд на зниження ціни на газ, враховуючи, що все стабільно і ніяк не зривається ситуація".
Міністр заявив, що переговори щодо газу між Україною і Росією за участю Єврокомісії проходили конструктивно, і подякував всім сторонам.
Як підкреслив Оржель, досягнення домовленості по газу несе позитив для всіх сторін. "Давайте відверто, Російська Федерація також знаходиться в конкурентній боротьбі за європейські ринки. І коли ти займаєш неконструктивну позицію, на тебе дивляться з нерозумінням".
"Так вийшло, що це компромісне рішення, яке задовольняє всіх і грає дуже позитивно на енергетичні ринки", - констатував він.
Брифінг міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка.
Брифінг міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка.Опубліковано Офіс Президента України Субота, 21 грудня 2019 р.
Нагадаємо, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п'ять років з можливістю пролонгації договору на десять років. Контракт буде включати транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.
Раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що якщо Росія та Україна не зможуть домовитися про новий контракт на транзит газу з 1 січня 2020 року, то після припинення транзиту ціни в Європі можуть вирости дуже значно.