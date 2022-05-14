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Оружие для Украины: Подоляк назвал ключ к преодолению продовольственного кризиса в мире

Новина українською →
Киев, Суббота 14 мая 2022 10:11
Оружие для Украины: Подоляк назвал ключ к преодолению продовольственного кризиса в мире Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Начав полномасштабную войну против Украины Россия поставила под угрозу продовольственную безопасность мира. Чтобы преодолеть этот кризис, вызванный страной-агрессором, нашему государству необходимо предоставить необходимое оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Нужно понимать причинно-следственные связи глобальных процессов. Россия поставила под угрозу продовольственную безопасность мира, развязав войну в Украине. Единственный выход, чтобы восстановить порядок, - помочь Украине победить. Оружие для Украины сегодня - ключ к продовольственной безопасности мира", - написал он.

Напомним, РФ после полномасштабного вторжения заблокировала в портах Украины около 90 млн тонн зерна. Его планировали отправить в другие страны и уже появляются соответствующие спутниковые снимки, указывающие на это.

Между тем в Госдепе США призвали Россию прекратить блокаду украинских портов. Дальнейшее блокирование российскими войсками может привести к глобальному продовольственному кризису.

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