Оружие для украинцев и бюджет Минобороны: что на этой неделе рассмотрит Рада

На заседании фракции "Слуга народа" 21 февраля обсуждалось вынесение на заседание Верховной рады законопроекта об оружии для гражданского населения. Кроме того, будет увеличен бюджет Министерства обороны и принят ряд других проектов.

"Мы обсуждали повестку дня по законопроектам, которые будут вынесены на эту пленарную неделю. Она будет достаточно сложной, учитывая то, как развивается ситуация. В первую очередь должны быть приняты законы, которые позволят укрепить нашу оборону. Будет пересмотрен бюджет для Министерства обороны", - отметил он.

По его словам, на этой неделе будет вынесен для голосования в первом чтении законопроект об оружии для гражданского населения.

"В частности, изменения в Административный и Уголовный кодекс о расширении прав на применение оружия, необходимого для самообороны. Мы понимаем, что сегодня ситуация может развиваться по-разному. Поэтому у людей должна быть возможность защищать себя, свою семью и свой дом с оружием в руках, и чтобы такая защита не подпадала под Уголовный кодекс. Я думаю, что второе чтение этих законопроектов мы также пройдем достаточно быстро", - отметил Чернев.

Кроме того, на заседании фракции поднимался вопрос о продолжении расследования гибели Героев Небесной Сотни, но для этого нужно принять отдельный закон.

"Также рассматривался законопроект о повышении ренты на добычу газа. Это продиктовано тем, что нужно увеличивать расходы на оборону. И в этом вопросе было найдено достаточно компромиссное решение. Для некоторых месторождений будет предусмотрена двойная или тройная рента, но стартуя от 400 долларов за тысячу кубов. Это точно будет покрывать себестоимость и оставлять для добытчиков прибыль", - отметил нардеп.

Также обсуждался законопроект об экономическом паспорте.

"Но пока эта инициатива дискуссионная - было обсуждение, как более правильно ее внедрить", - подчеркнул Чернев.