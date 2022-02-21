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Зброя для українців і бюджет Міноборони: що цього тижня розгляне Рада

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Київ, Понеділок 21 лютого 2022 21:17
Зброя для українців і бюджет Міноборони: що цього тижня розгляне Рада Фото: нардеп Єгор Чернєв (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

На засіданні фракції "Слуга народу" 21 лютого обговорювалося винесення на засідання Верховної ради законопроекту про зброю для цивільного населення. Крім того, буде збільшено бюджет Міністерства оборони і прийнято низку інших проектів.

Про це РБК-Україна розповів народний депутат Єгор Чернєв.

"Ми обговорювали порядок денний щодо законопроектів, які будуть винесені на цей пленарний тиждень. Вона буде досить складною, враховуючи те, як розвивається ситуація. В першу чергу повинні бути прийняті закони, які дозволять зміцнити нашу оборону. Буде переглянуто бюджет для Міністерства оборони", - зазначив він.

За його словами, на цьому тижні буде винесено для голосування в першому читанні законопроект про зброю для цивільного населення.

"Зокрема, зміни до Адміністративного та Кримінального кодексу щодо розширення прав на застосування зброї, необхідної для самооборони. Ми розуміємо, що сьогодні ситуація може розвиватися по-різному. Тому у людей має бути можливість захищати себе, свою сім'ю і свій будинок зі зброєю в руках, і щоб такий захист не підпадав під Кримінальний кодекс. Я думаю, що друге читання цих законопроектів ми також пройдемо досить швидко", - зазначив Чернєв.

Крім того, на засіданні фракції піднімалося питання про продовження розслідування загибелі Героїв Небесної Сотні, але для цього треба прийняти окремий закон.

"Також розглядався законопроект про підвищення ренти на видобуток газу. Це продиктовано тим, що потрібно збільшувати витрати на оборону. І в цьому питанні було знайдено досить компромісне рішення. Для деяких родовищ буде передбачена подвійна або потрійна рента, але стартуючи від 400 доларів за тисячу кубів. Це точно буде покривати собівартість і залишати для видобувачів прибуток", - зазначив нардеп.

Також обговорювався законопроект про економічний паспорт.

"Але поки ця ініціатива дискусійна - було обговорення, як більш правильно її впровадити", - підкреслив Чернєв.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що "Слуга народу" почала збирати підписи для виключення з її складу народних депутатів Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних.

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