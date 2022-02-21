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"Слуги народа" начали сбор подписей для исключения из фракции Трухина и Кузьминых

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Киев, Понедельник 21 февраля 2022 20:59
"Слуги народа" начали сбор подписей для исключения из фракции Трухина и Кузьминых Фото: фракция "Слуга народа" начала сбор подписей для исключения Трухина и Кузьминых (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вечером 21 февраля завершилось заседание фракции "Слуга народа". Депутатам раздали подписные листы для сбора голосов для исключения из ее состава народных избранников Александра Трухина и Сергея Кузьминых.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал спикера фракции Юлии Палийчук.

"Народным депутатам от "Слуги народа" будут розданы подписные листы для сбора голосов для исключения из своего состава Александра Трухина и Сергей Кузьминых", - приводит она слова главы фракции Давида Арахамии.

В "Слуге народа" напомнили, что ранее аналогичная процедура применялась фракцией для исключения Людмилы Буймистер и Артема Дмитрука.

Напомним, Трухина исключили из партии "Слуга народа" после публикации скандального видео о ДТП с его участием.

Отметим, Сергея Кузьминых подозревают в получении взятки на сумму более полумиллиона гривен.

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