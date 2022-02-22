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Оружие для населения и реформа СБУ: что сегодня рассмотрит Рада

Автор: Анастасия Рокитна

Парламент Украины сегодня собирается на заседание. Нардепы рассмотрят, в частности, законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на повестку дня Рады.

Парламентарии рассмотрят такие законопроекты:

  • изменения в закон "Об основах государственной региональной политики",
  • об определенных вопросах управления имуществом для нужд Вооруженных сил Украины,
  • о государственной статистической деятельности,
  • о праве на гражданское огнестрельное оружие (5708),
  • изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины для реализации положений закона "О праве на гражданское огнестрельное оружие",
  • изменения в закон "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц",
  • внесение изменений в Общегосударственную программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и превращения объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему,
  • об основных принципах государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности,
  • о совершенствовании механизма регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
  • об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины.

Напомним, на заседании фракции "Слуга народа" 21 февраля обсуждалось вынесение на заседание Верховной рады законопроекта об оружии для гражданского населения.

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