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Зброя для населення та реформа СБУ: що сьогодні розгляне Рада

Автор: Анастасія Рокитна

Парламент України сьогодні збирається на засідання. Нардепи розглянуть, зокрема, законопроет про право на цивільну вогнепальну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на порядок денний Ради.

Парламентарі розглянуть такі законопроекти:

  • зміни до закону "Про засади державної регіональної політики",
  • щодо певних питань управління майном для потреб Збройних Сил України,
  • щодо державної статистичної діяльності,
  • про право на цивільну вогнепальну зброю (5708),
  • змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень закону "Про право на цивільну вогнепальну зброю",
  • змін до закону "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб",
  • внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему,
  • про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності,
  • щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря,
  • щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України.

Нагадаємо, на засіданні фракції "Слуга народу" 21 лютого обговорювалося винесення на засідання Верховної ради законопроекту про зброю для цивільного населення.

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