Оружие для населения и реформа СБУ: что сегодня рассмотрит Рада
Фото: Рада собирается на заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Парламент Украины сегодня собирается на заседание. Нардепы рассмотрят, в частности, законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на повестку дня Рады.
Парламентарии рассмотрят такие законопроекты:
- изменения в закон "Об основах государственной региональной политики",
- об определенных вопросах управления имуществом для нужд Вооруженных сил Украины,
- о государственной статистической деятельности,
- о праве на гражданское огнестрельное оружие (5708),
- изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины для реализации положений закона "О праве на гражданское огнестрельное оружие",
- изменения в закон "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц",
- внесение изменений в Общегосударственную программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и превращения объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему,
- об основных принципах государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности,
- о совершенствовании механизма регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
- об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины.
Напомним, на заседании фракции "Слуга народа" 21 февраля обсуждалось вынесение на заседание Верховной рады законопроекта об оружии для гражданского населения.