ru ua
Вт, 22 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оружие для населения и реформа СБУ: что сегодня рассмотрит Рада

Новина українською →
Киев, Вторник 22 февраля 2022 08:53
Оружие для населения и реформа СБУ: что сегодня рассмотрит Рада Фото: Рада собирается на заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Парламент Украины сегодня собирается на заседание. Нардепы рассмотрят, в частности, законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на повестку дня Рады.

Парламентарии рассмотрят такие законопроекты:

  • изменения в закон "Об основах государственной региональной политики",
  • об определенных вопросах управления имуществом для нужд Вооруженных сил Украины,
  • о государственной статистической деятельности,
  • о праве на гражданское огнестрельное оружие (5708),
  • изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины для реализации положений закона "О праве на гражданское огнестрельное оружие",
  • изменения в закон "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц",
  • внесение изменений в Общегосударственную программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и превращения объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему,
  • об основных принципах государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности,
  • о совершенствовании механизма регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
  • об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины.

Напомним, на заседании фракции "Слуга народа" 21 февраля обсуждалось вынесение на заседание Верховной рады законопроекта об оружии для гражданского населения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Оружие в Украине
NEWS
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
DAILY
Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше