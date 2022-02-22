Зброя для населення та реформа СБУ: що сьогодні розгляне Рада
Фото: Рада збирається на засідання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Парламент України сьогодні збирається на засідання. Нардепи розглянуть, зокрема, законопроет про право на цивільну вогнепальну зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на порядок денний Ради.
Парламентарі розглянуть такі законопроекти:
- зміни до закону "Про засади державної регіональної політики",
- щодо певних питань управління майном для потреб Збройних Сил України,
- щодо державної статистичної діяльності,
- про право на цивільну вогнепальну зброю (5708),
- змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень закону "Про право на цивільну вогнепальну зброю",
- змін до закону "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб",
- внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему,
- про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності,
- щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря,
- щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України.
Нагадаємо, на засіданні фракції "Слуга народу" 21 лютого обговорювалося винесення на засідання Верховної ради законопроекту про зброю для цивільного населення.