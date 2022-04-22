Оружие, которое передают партнеры, значительно превосходит вооружение оккупантов, - Арестович

"Надо следить за западной прессой. Там началось соревнование, кто больше даст оружия Украине. Сегодня американцы объявили второй пакет помощи. Я просто процитирую, что заявили официальные американские лица: 72 гаубицы калибра 155 миллиметра, к тем, которые были. И не только американцы. Голландцы, англичане, возможно, немцы. И БПЛА, специально доработанные для украинских условий, и много чего вкусного поставляется", - отметил Арестович.

По его словам, российскую армию ждет крах, поскольку гаубицы, которые приедут в Украину, дальнобойнее, чем у оккупантов. А это означает, что будет выиграна контрбатарейная борьба.

Арестович пояснил, что в условиях маневра, когда войска противников соприкасаются в контрбатарейной стрельбе, то одни пушки уничтожают другие пушки. И на нашей стороне будет преимущество.

"Когда они попробуют налететь на нашу артиллерию авиацией, будет, как сегодня - посбиваем. И это тупик. Это то, что в англоязычной терминологии называется game changer weapon - оружие, меняющее правила игры", - добавил советник руководителя Офиса президента.