Испугались ультиматума: Арестович объяснил, почему Путин "отменил" штурм "Азовстали"

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Россия фактически проиграла битву за Мариуполь, объявив, что не будет штурмовать завод "Азовсталь". Однако наши защитники будут уничтожать оккупантов, пока не будет найдено политического решения относительно судьбы города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в интервью Марку Фейгину.

"Первое - они не могут взять "Азовсталь". Второе - они понимают, что даже, если поставить задачу взять "Азовсталь", они потеряют ценный ресурс - штурмовую пехоту", - сказал Арестович.

Он отметил, что бомбардировки не помогли штурму "Азовстали", военные продолжают сопротивляться.

"Поэтому приходится объявлять преждевременное взятие Мариуполя и радостно опрокидывать войска на север, а это значит следующее: первое, у них не хватает войск на севере, второе, они не окружат "Азовсталь"; будут ходить в вылазки и будут их лупить, это значит, что непосредственная угроза падения Мариуполя отступила", - рассказал он.

По его словам, у РФ нет живой силы штурмовать завод.

"Они будут получать каждый божий день, но уже объявили о победе, а бомбить стратегическими бомбардировщиками уже взятый Мариуполь будет сложно, потому что они испугались ультиматума Зеленского, что Украина выйдет из переговоров", - заявил он