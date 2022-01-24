Не только оружие. Данилов рассказал, в какой еще помощи нуждается Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украине нужна помощь с экономикой на фоне угрозы вторжения России. Он уточнил, что президент РФ Владимир Путин стремится расшатать внутреннюю ситуацию в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Данилова BBC .

"Этот вопрос ставит для себя Путин - из-за наших внутренних проблем сделать здесь (в Украине - ред.) зоны влияния, внутреннюю дестабилизацию", - сказал секретарь СНБО отвечая на вопрос об опасности обрушения украинской экономики на фоне заявлений о возможном вторжении России.

По его словам, вопрос об экономической ситуации в Украине правительство сегодня поднимает на переговорах со своими партнерами.

"Мы не можем себе позволить, чтобы падала наша экономика. В этом вопросе нам тоже нужна помощь", - подчеркнул Данилов.