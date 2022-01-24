UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Не только оружие. Данилов рассказал, в какой еще помощи нуждается Украина

Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украине нужна помощь с экономикой на фоне угрозы вторжения России. Он уточнил, что президент РФ Владимир Путин стремится расшатать внутреннюю ситуацию в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Данилова BBC.

"Этот вопрос ставит для себя Путин - из-за наших внутренних проблем сделать здесь (в Украине - ред.) зоны влияния, внутреннюю дестабилизацию", - сказал секретарь СНБО отвечая на вопрос об опасности обрушения украинской экономики на фоне заявлений о возможном вторжении России.

По его словам, вопрос об экономической ситуации в Украине правительство сегодня поднимает на переговорах со своими партнерами.

"Мы не можем себе позволить, чтобы падала наша экономика. В этом вопросе нам тоже нужна помощь", - подчеркнул Данилов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня созывал заседание СНБО.

Отметим, основными темами сегодняшнего заседания СНБО станут национальная безопасность, экономика и пандемия коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОРоссийская ФедерацияАлексей Данилов