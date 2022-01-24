Названы темы заседания СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны. Стало известно, какие темы поднимут во время заседания.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СНБО.
Что рассмотрят на заседании СНБО:
- меры по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз,
- текущее положение дел в экономике,энергетике,
- противодействие пандемии коронавируса.
Где состоится заседание СНБО
Место: Офис президента (г. Киев, ул. Банковая, 11).
Время заседания: 17:00.
Время брифинга: 18:30 - секретарь СНБО Алексей Данилов.
Угроза вторжения России в Украину
В Украине заявили об угрозе вторжения РФ уже в феврале. Для поддержки страны - прибыла вторая партия летального вооружения от США. Также прибыла партия международной технической помощи от Британии. Было предоставлено легкое противотанковое вооружение.
Минобороны Чехия намерена предоставить Украине артснаряды, Нидерланды готовы поставить Украине оборонное оружие.
США готовят варианты ответа в случае вторжения России в Украину:
- полеты бомбардировщиков над регионом,
- заходы кораблей в Черное море,
- переброска войск и некоторого оборудования из других частей Европы в Польшу, Румынию и другие соседние с Украиной страны.