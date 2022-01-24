Не тільки зброя. Данілов розповів, якої ще допомоги потребує Україна

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що Україні потрібна допомога з економікою на тлі загрози вторгнення Росії. Він уточнив, що президент РФ Володимир Путін прагне розхитати внутрішню ситуацію в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Данілова BBC.
"Це питання ставить для себе Путін - через наші внутрішні проблеми зробити тут (в Україні - ред.) зони впливу, внутрішню дестабілізацію", - сказав секретар РНБО відповідаючи на питання про небезпеку обвалення української економіки на тлі заяв про можливе вторгнення Росії.
За його словами, питання про економічну ситуацію в Україні Уряд сьогодні піднімає на переговорах зі своїми партнерами.
"Ми не можемо собі дозволити, щоб падала наша економіка. У цьому питанні нам теж потрібна допомога", - підкреслив Данілов.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні скликав засідання РНБО.
Відзначити, основними темами сьогоднішнього засідання РНБО стануть національна безпека, економіка і пандемія коронавірусу.