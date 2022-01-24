RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Не тільки зброя. Данілов розповів, якої ще допомоги потребує Україна

Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що Україні потрібна допомога з економікою на тлі загрози вторгнення Росії. Він уточнив, що президент РФ Володимир Путін прагне розхитати внутрішню ситуацію в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Данілова BBC.

"Це питання ставить для себе Путін - через наші внутрішні проблеми зробити тут (в Україні - ред.) зони впливу, внутрішню дестабілізацію", - сказав секретар РНБО відповідаючи на питання про небезпеку обвалення української економіки на тлі заяв про можливе вторгнення Росії.

За його словами, питання про економічну ситуацію в Україні Уряд сьогодні піднімає на переговорах зі своїми партнерами.

"Ми не можемо собі дозволити, щоб падала наша економіка. У цьому питанні нам теж потрібна допомога", - підкреслив Данілов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні скликав засідання РНБО.

Відзначити, основними темами сьогоднішнього засідання РНБО стануть національна безпека, економіка і пандемія коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБОРосійська ФедераціяОлексій Данілов