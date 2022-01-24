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Зеленский сегодня собирает СНБО: что известно

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Киев, Понедельник 24 января 2022 14:20
Зеленский сегодня собирает СНБО: что известно Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский собирает Совет национальной безопасности и обороны. Заседание состоится сегодня в 17:00.

Об этом РБК-Украина сообщили два информированных источника.

Один из собеседников уточнил, что на заседании поднимут среди прочего вопросы угрозы эскалации со стороны РФ и кибербезопасности.

Отметим, что заседание пройдет на фоне обострения ситуации на границах Украины и угрозы вторжения России.

В пресс-службе СНБО сообщили, что какие вопросы будут рассмотрены на заседании:

  • меры по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз,
  • текущее положение дел в экономике, энергетике,
  • противодействие пандемии коронавируса.

Угроза вторжения России 20 февраля

Командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк назвал вероятную дату нападения РФ на Украину - 20 февраля.

Ранее была информация, что президент Китая Си Цзиньпин мог попросить президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время зимних Олимпийских игр, чтобы "не затмить событие". Однако, в РФ это отрицают.

В то же время, США готовят варианты ответа в случае вторжения России в Украину. Среди них - переброска войск в соседние с Украиной страны.

Закрытая встреча глав фракций Рады по нацбезопасности

В Раде инициировали проведение закрытой рабочей встречи с участием руководства Верховной рады, министра обороны, министра иностранных дел и глав парламентских фракций и групп. Обсудят вопросы нацбезопасности завтра утром.

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Владимир Зеленский СНБО Российская Федерация Украина
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