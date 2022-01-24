Зеленский сегодня собирает СНБО: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский собирает Совет национальной безопасности и обороны. Заседание состоится сегодня в 17:00.

Об этом РБК-Украина сообщили два информированных источника.

Один из собеседников уточнил, что на заседании поднимут среди прочего вопросы угрозы эскалации со стороны РФ и кибербезопасности.

Отметим, что заседание пройдет на фоне обострения ситуации на границах Украины и угрозы вторжения России.

В пресс-службе СНБО сообщили, что какие вопросы будут рассмотрены на заседании:

меры по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз,

текущее положение дел в экономике, энергетике,

противодействие пандемии коронавируса.

Угроза вторжения России 20 февраля

Командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк назвал вероятную дату нападения РФ на Украину - 20 февраля.

Ранее была информация, что президент Китая Си Цзиньпин мог попросить президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время зимних Олимпийских игр, чтобы "не затмить событие". Однако, в РФ это отрицают.

В то же время, США готовят варианты ответа в случае вторжения России в Украину. Среди них - переброска войск в соседние с Украиной страны.

Закрытая встреча глав фракций Рады по нацбезопасности

В Раде инициировали проведение закрытой рабочей встречи с участием руководства Верховной рады, министра обороны, министра иностранных дел и глав парламентских фракций и групп. Обсудят вопросы нацбезопасности завтра утром.