Ормузька протока залишається замінованою попри заяви Трампа, - Bloomberg

Ормузька протока, ймовірно, залишається замінованою Іраном, а заяви президента США Дональда Трампа про її повне очищення не відповідають дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За оцінками джерел видання, ВМС США дійсно досягли успіху у знешкодженні вибухівки в міжнародних водах.
Однак американським військовим та їхнім партнерам не вдалося знешкодити всі міни, встановлені Іраном - за попередніми даними, у воді досі залишається від 80 до 150 мін.
Попри це, Дональд Трамп останніми днями декілька разів стверджував про абсолютну безпеку водного шляху.
"Міни зникли. Ви, мабуть, бачили це - ми вчора це загасили - всі міни, ми позбулися мін", - заявив президент США в ефірі програми "Гленн Бек".
У Центральному командуванні США (CENTCOM) відмовилися від коментарів щодо поточних оцінок безпекової ситуації в регіоні.
Експерти та військові застерігають, що очищення акваторії потребує значно більше часу та ресурсів через кілька факторів:
"Малоймовірно, що всі міни в протоці були знешкоджені. Навіть якби загроза мін була зменшена, Іран все одно міг би призвести до ескалації", - зазначила керівник відділу оборони Bloomberg Economics Бекка Вассер.
Для відновлення повноцінного комерційного судноплавства союзники США наполягають на проведенні міжнародної операції за участю європейських партнерів, які володіють спеціалізованим обладнанням для пошуку важковиявлюваних мін типу Maham.
Нагадаємо, що ситуація навколо ключового морського маршруту залишається напруженою через тривалий безпековий конфлікт у регіоні.
Напередодні Іран та Оман провели переговори щодо створення тимчасового спільного судноплавного коридору та можливого запуску місії з розмінування вод.
Водночас невизначеність щодо безпеки судноплавства продовжує тиснути на глобальні ринки.
Зокрема, на тлі цих подій світові ціни на нафту стрімко дешевшають вже кілька днів поспіль, оскільки трейдери очікують на остаточне рішення щодо відновлення повноцінного транзиту.