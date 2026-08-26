Ормузский пролив остается заминированным, несмотря на заявления Трампа, - Bloomberg

Сколько мин остается в проливе

По оценкам источников издания, ВМС США действительно добились успеха в обезвреживании взрывчатки в международных водах.

Однако американским военным и их партнерам не удалось обезвредить все мины, установленные Ираном - по предварительным данным, в воде до сих пор остается от 80 до 150 мин.

Несмотря на это, Дональд Трамп в последние дни несколько раз утверждал об абсолютной безопасности водного пути.

"Мины исчезли. Вы, видимо, видели это - мы вчера это погасили - все мины, мы избавились от мин", - заявил президент США в эфире программы "Гленн Бек".

В Центральном командовании США (CENTCOM) отказались от комментариев по поводу текущих оценок ситуации безопасности в регионе.

Почему разминирование усложняется

Эксперты и военные предостерегают, что очистка акватории требует значительно больше времени и ресурсов через несколько факторов:

Морские течения - многие обнаруженные мин сместились со своих начальных позиций и теперь рассеяны по проливу.

Опасность со стороны Ирана - Тегеран грозит ударами по любым судам разминирования. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что корабли США "будут отличными целями для вооруженных сил".

Дополнительные угрозы - даже в случае частичного разминирования судна остаются в зоне поражения иранских ракет малой дальности и беспилотников.

"Маловероятно, что все мины в проливе были обезврежены. Даже если бы угроза мин была уменьшена, Иран все равно мог бы привести к эскалации", - отметила руководитель отдела обороны Bloomberg Economics Бекка Вассер.

Для восстановления полноценного коммерческого судоходства союзники США настаивают на проведении международной операции с участием европейских партнеров, владеющих специализированным оборудованием для поиска трудновыявляемых мин типа Maham.