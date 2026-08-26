Ормузский пролив остается заминированным, несмотря на заявления Трампа, - Bloomberg

Ормузский пролив, вероятно, остается заминированным Ираном, а заявления президента США Дональда Трампа о его полной очистке не соответствуют действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По оценкам источников издания, ВМС США действительно добились успеха в обезвреживании взрывчатки в международных водах.
Однако американским военным и их партнерам не удалось обезвредить все мины, установленные Ираном - по предварительным данным, в воде до сих пор остается от 80 до 150 мин.
Несмотря на это, Дональд Трамп в последние дни несколько раз утверждал об абсолютной безопасности водного пути.
"Мины исчезли. Вы, видимо, видели это - мы вчера это погасили - все мины, мы избавились от мин", - заявил президент США в эфире программы "Гленн Бек".
В Центральном командовании США (CENTCOM) отказались от комментариев по поводу текущих оценок ситуации безопасности в регионе.
Эксперты и военные предостерегают, что очистка акватории требует значительно больше времени и ресурсов через несколько факторов:
"Маловероятно, что все мины в проливе были обезврежены. Даже если бы угроза мин была уменьшена, Иран все равно мог бы привести к эскалации", - отметила руководитель отдела обороны Bloomberg Economics Бекка Вассер.
Для восстановления полноценного коммерческого судоходства союзники США настаивают на проведении международной операции с участием европейских партнеров, владеющих специализированным оборудованием для поиска трудновыявляемых мин типа Maham.
Напомним, что ситуация вокруг ключевого морского маршрута остается напряженной из-за длительного конфликта безопасности в регионе.
Накануне Иран и Оман провели переговоры о создании временного совместного судоходного коридора и возможном запуске миссии по разминированию вод.
В то же время неопределенность безопасности судоходства продолжает давить на глобальные рынки.
В частности, на фоне этих событий мировые цены на нефть стремительно дешевеют уже несколько дней подряд, поскольку трейдеры ожидают окончательное решение о возобновлении полноценного транзита.