Трамп заявив про повне розмінування Ормузу та пригрозив Ірану

Усі міни були вилучені або підірвані в межах міжнародних вод Ормузької протоки. Іран не зможе знову встановити нові боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа в Х.

Трамп оголосив Ормуз безпечним

За словами Трампа, Іран отримав жорстке попередження щодо нового мінування протоки.

"Будь-яке судно чи човен, що встановлює нові міни, буде негайно та систематично знищено", - каже президент США.

Також він заявив, що за допомогою Космічних сил США стежать за "кожним квадратним сантиметром протоки".

"Наразі повною мірою діє політика нульової терпимості до встановлення мін", - додав він.

Ядерні об'єкти Ірану

Трамп також повідомив, що США спостерігають в Ірані за:

"горою Пікакс",

трьома іншими ядерними об'єктами, які вже були знищені

Раніше РБК-Україна писало, що 24 серпня стартувала нова американська операція для ослаблення іранського режиму та його союзників. Вона отримала назву "Економічний вигнанець".

Також повідомлялося, що Трамп змінив стратегію щодо Ірану. Тепер він робить ставку на санкції та вичікування замість військових дій.