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Іран та Оман домовляються про розмінування Ормузу попри заяви Трампа

22:30 25.08.2026 Вт
2 хв
Сторони наблизилися до підписання угоди
aimg Олена Бджола
Іран та Оман домовляються про розмінування Ормузу попри заяви Трампа Фото: танкер в Ормузькій протоці (Getty Images)
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Іран та Оман обговорили створення тимчасового спільного судноплавного маршруту через Ормузьку протоку. Також країни думають над місією з розмінування ключового коридору експорту нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Іран і Оман ведуть перемовини щодо Ормузу

Міністр закордонних справ Оману Саїд Бадр бін Хамад Альбусаїді висловив сподівання, що незабаром оголосять про коридор через Ормуз. Також на кону практичні домовленості щодо відновлення безпечного судноплавства в протоці.

Він назвав переговори з головним дипломатом Ірану Аббасом Арагчі в Тегерані конструктивними.

"Майбутнє управління протокою та постійне рішення будуть визначені у належний час", - заявив дипломат.

Запропонована рамкова угода з Іраном містить спільний проєкт з розмінування протоки, пише видання.

Маскат і Тегеран продовжать переговори для досягнення угоди щодо постійного коридору та системи управління протокою, повідомило міністерство.

Посилання Омана на місію з розмінування, схоже, суперечить заяві президента Дональда Трампа, пише видання. Раніше він сказав, що ВМС США повідомили його про видалення всіх мін з міжнародних вод в Ормузі.

Іран та Оман проводять переговори відповідно до положення меморандуму про взаєморозуміння, підписаного Вашингтоном і Тегераном 17 червня.

Але Меморандум про взаєморозуміння швидко розпався, оскільки США та Іран почали боротьбу за судноплавні шляхи.

Раніше РБК-Україна писало, що, за словами Трампа, Іран отримав жорстке попередження щодо нового мінування Ормузької протоки, яку вже зробили безпечною ВМС США.

Також повідомлялося, що США планують розширення вторинних санкцій проти організацій і держав, які співпрацюють із Тегераном.

Крім того, Трамп сказав, що США "повністю" контролюють увесь регіон, пов'язаний із Ормузькою протокою.

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