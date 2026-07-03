В Європі змирилися, що Ормуз стане платним, - Bloomberg

Європа готується платити за проходження кораблів Ормузької протокою

За словами джерел видання, низка провідних європейських держав погоджується з тим, що судна в Ормузькій протоці платитимуть збори Ірану та Оману.

Двоє анонімних учасників дискусії підтримують перспективу запровадження будь-якої плати за послуги в Ормузі. Вони зазначили, що деякі представники арабських країн Перської затоки думають так само, хоча це не є офіційною позицією їхніх урядів.

Хоча наразі незрозуміло, які види та розміри зборів будь-яка країна була б готова платити.

США обіцяють безкоштовну Ормузьку протоку

Тим часом США, Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар, Кувейт, Бахрейн продовжують наполягати на тому, що неприйнятні будь-які збори за користування цим водним шляхом.

Вони побоюються, що існує ризик створення прецеденту для інших країн - брати плату за водні шляхи.

Оман натомість попереджає союзників, що судна в Ормузькій протоці можуть бути зобов'язані платити.

Європа звернулася до Ірану та Оману

Як повідомляють джерела, країни Європи прийняли думку про додаткові витрати. Проте закликали іранських та оманських чиновників не дискримінувати судна за ознакою громадянства.

Велика Британія і Франція, до прикладу, наполягають на створенні міжнародної морської коаліції для допомоги у розмінуванні Ормузької протоки. Проте її розгортання залежатиме від успіху мирних переговорів між США та Іраном.

Транзитні маршрути через Ормузьку протоку

Іран і ключове західне військово-морське угруповання вже запропонували по одному коридору.

Уряд Бахрейну оголосив, що навіть не натякав на ухвалення зборів або мит з суден, що прямують через протоку.

За словами одного з джерел, Оман вивчає Малакську протоку в Азії як потенційну модель, яка задовольнить Іран та решту світу. Але подібне рішення повинні ухвалити усі держави Перської затоки. Невідомо, чи погодиться на це Іран.

Зазначимо, що Індонезія, Малайзія та Сінгапур стягують плату із суден за будь-які необхідні навігаційні та охоронні послуги у цій протоці.

Блокада Ормузької протоки Іраном

Нагадаємо, Ісламська Республіка фактично перекрила цей водний шлях наприкінці лютого на початку бомбардувань США та Ізраїлю. Пізніше Вашингтон заблокував судна, які не допускали їх до іранських портів.

Це спровокувало різке зростання цін на енергоносії та дефіцит інших товарів. З початку війни Іран вимагав певного контролю за рухом судів через протоку.