В Европе смирились, что Ормуз станет платным, - Bloomberg

Европа готовится платить за прохождение кораблей по Ормузскому проливу

По словам источников, ряд ведущих европейских государств соглашается с тем, что суда в Ормузском проливе будут платить сборы Ирану и Оману.

Два анонимных участника дискуссии поддерживают перспективу введения любой платы за услуги в Ормузе. Они отметили, что некоторые представители арабских стран Персидского залива думают так же, хотя это не официальная позиция их правительств.

Хотя непонятно, какие виды и размеры сборов любая страна была бы готова платить.

США обещают бесплатный Ормузский пролив

Между тем США, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн продолжают настаивать на том, что неприемлемы какие-либо сборы за пользование этим водным путем.

Они опасаются, что существует риск создания прецедента для других стран – брать плату за водные пути.

Оман же предупреждает союзников, что суда в Ормузе могут быть обязаны платить.

Европа обратилась к Ирану и Оману

Как сообщают источники, страны Европы приняли мнение о дополнительных расходах. Однако призвали иранских и оманских чиновников не дискриминировать суда по признаку гражданства.

Великобритания и Франция, к примеру, настаивают на создании международной морской коалиции для помощи в разминировании Ормузского пролива. Однако ее развертывание будет зависеть от успеха мирных переговоров между США и Ираном.

Транзитные маршруты через Ормузский пролив

Иран и ключевая западная военно-морская группировка уже предложили по одному коридору.

Правительство Бахрейна объявило, что даже не намекало на сборы или пошлины с судов, следующих через пролив.

По словам одного из источников, Оман изучает Малакский пролив в Азии как потенциальную модель, которая удовлетворит Иран и остальной мир. Но подобное решение должны принять все государства Персидского залива. Неизвестно, согласится ли это Иран.

Индонезия, Малайзия и Сингапур взимают плату с судов за любые необходимые навигационные и охранные услуги в этом проливе.

Блокада Ормузского пролива Ираном

Напомним, Исламская Республика фактически перекрыла этот водный путь в конце февраля в начале бомбардировок США и Израиля. Позже Вашингтон заблокировал суда, не допускавшие их в иранские порты.

Это спровоцировало резкий рост цен на энергоносители и дефицит других товаров. С начала войны Иран требовал определенного контроля за движением судов через пролив.