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В Орловській області РФ розбився гелікоптер Мі-8: екіпаж не вижив (відео)

Ілюстративне фото: в РФ розбився вертоліт 23 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Орловській області Росії зазнав аварії вертоліт у п'ятницю, 23 травня. За попередніми даними, внаслідок аварії екіпаж вертольота загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Як зазначається, вдень 23 травня в районі селища Наришкіно Урицького району Орловської області впав вертоліт, ймовірно, Мі-8. Він нібито впав на територію занедбаного хімічного підприємства. Після аварії почалася пожежа, очевидці повідомляють про серію вибухів.

За даними російських Telegram-каналів, два члени екіпажу вертольота загинули, імовірно, це пілот і бортмеханік. На опублікованих у мережі кадрах, видно, що над місцем падіння здіймається густий стовп диму.

За інформацією російських рятувальників, у регіоні в цей самий час було оголошено сигнал авіаційної небезпеки. РосЗМІ пишуть, що вертоліт летів у бік Смоленської області, на аеродром базування у В'яземському районі.

У мережі зазначають, що причиною аварії є відмова двигуна вертольота.

Нагадаємо, на початку квітня в Іркутській області Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3. Причиною аварії стала технічна несправність.

За тиждень до цього у Приморському краї впав штурмовик Су-25. За інформацією росіян, пілот нібито катапультувався.

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