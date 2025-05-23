В Орловской области РФ разбился вертолет Ми-8: экипаж не выжил (видео)

Как отмечается, днем 23 мая в районе поселка Нарышкино Урицкого района Орловской области упал вертолет, вероятно, Ми-8. Он якобы упал на территорию заброшенного химического предприятия. После аварии начался пожар, очевидцы сообщают о серии взрывов.

По данным российских Telegram-каналов, два члена экипажа вертолета погибли, предположительно, это пилот и бортмеханик. На опубликованных в сети кадрах, видно, что над местом падения поднимается густой столб дыма.



По информации российских спасателей, в регионе в это же время был объявлен сигнал авиационной опасности. РосСМИ пишут, что вертолет летел в сторону Смоленской области, на аэродром базирования в Вяземском районе.

В сети отмечают, что причиной аварии является отказ двигателя вертолета.