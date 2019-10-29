В ОРЛО согласились на открытие КПВВ "Золотое"

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай заявил, что боевики так называемой "ЛНР" согласились открыть автомобильный контрольный пункт въезда-выезда в населенном пункте Золотое Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По его словам, обе стороны, которые участвуют в разведении сил, должны отойти на расстояние километра.

"Во время разведения войска обеих сторон должны развести на расстояние километра. Получится "серая зона", и мы сможем спокойно достроить КПВВ и запустить его в работу. Это будет новый КПВВ", - заявил Гайдай.

По его словам, КПВВ "Золотое" будет единственным в Луганской области, где линию разграничения разрешено пересекать на автомобилях.

Отметим, что работа КПВВ "Золотое" была приостановлена из-за постоянных обстрелов в 2016 году.

Напомним, что в июле 2019 года Украина предлагала открыть контрольно-пропускной пункт "Зотолое" на время ремонта моста в Станице Луганской.

Добавим, что в штабе операции Объединенных сил подтвердили разведение сил в Золотом. При этом сообщается, что украинская сторона примет все меры, чтобы разведение не ослабило оборонительные возможности боевых подразделений на этом участке. Кроме того, представитель ОБСЕ в минской ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик подтвердил начало разведения сил на участке в Золотом.