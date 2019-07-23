Украина предлагает открыть КПВВ "Золотое" на время ремонта моста в Станице Луганской

Фото: мост в Станице Луганской (facebook.com/darka.olifer)

Ежедневно мост в Станице Луганской пересекают более 10 тыс. человек

Украина предлагает открыть контрольно-пропускной пункт "Зотолое" на время ремонта моста в Станице Луганской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарки Олифер в Facebook.

Как сообщается, в ходе совещания под председательством вице-премьера Геннадия Зубко, в которой приняли участие руководитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма, представители центральных и местных органов исполнительной власти, обсудили подготовительные работы по возобновлению моста в Станице Луганской.

"Профильные учреждения и ведомства получили поручение подготовить комплекс конкретных предложений, чтобы украинская сторона проинформировала о них во время заседания ТКГ в Минске 31 июля. Предлагается, чтобы на время проведения ремонтных работ было открыто КПВВ "Золотое"", - говорится в сообщении.

По словам представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы, ежедневно мост в Станице Луганской пересекают более 10 тыс. человек.

"Ежедневно этот мост пересекают более 10 000 человек. Я собственными глазами видел, в каких ужасных условиях они это делают. Эту проблему надо решить как можно быстрее - это поручение президента Украины Владимира Зеленского", - заявил Кучма.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что 17 июля Трехсторонняя контактная группа в ходе заседания в Минске договорилась о демонтаже фортификационных сооружений на територии так называемой "ЛНР". Кроме того, украинская сторона заявила, что готова в ближайшие сроки обеспечить свою часть ремонта моста.

Ранее президент Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Луганскую область назвал условия восстановления моста в Станице Луганской. Глава государства подчеркнул, что украинская сторона хочет отстроить этот мост.