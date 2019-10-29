У ОРЛО погодилися на відкриття КПВВ "Золоте"

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що бойовики так званої "ЛНР" погодилися відкрити автомобільний контрольний пункт в'їзду-виїзду в населеному пункті Золоте Луганської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За його словами, обидві сторони, які беруть участь у розведенні сил, повинні відійти на відстань кілометра.

"Під час розведення війська обох сторін повинні розвести на відстань кілометра. Вийде "сіра зона", і ми зможемо спокійно добудувати КПВВ і запустити його в роботу. Це буде новий КПВВ", - заявив Гайдай.

За його словами, КПВВ "Золоте" буде єдиним в Луганській області, де лінію розмежування дозволено перетинати на автомобілях.

Зазначимо, що робота КПВВ "Золоте" була припинена із-за постійних обстрілів у 2016 році.

Нагадаємо, що в липні 2019 року Україна пропонувала відкрити контрольно-пропускний пункт "Зотолое" на час ремонту моста в Станиці Луганській.

Додамо, що у штабі операції Об'єднаних сил підтвердили розведення сил в Золотому. При цьому повідомляється, що українська сторона вживе всіх заходів, щоб розведення не послабило оборонні можливості бойових підрозділів на цій ділянці. Крім того, представник ОБСЄ в мінській ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі Мартін Сайдик підтвердив початок розведення сил на ділянці в Золотом.