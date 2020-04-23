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В ОРЛО в апреле закрыли три шахты, еще пять закроют в течение года

Новости » Общество     23.04.2020 - 19:48
В ОРЛО в апреле закрыли три шахты, еще пять закроют в течение года
Иллюстративное фото (osce.org)

В ОРЛО проводят "реорганизацию" угольной отрасли

Оккупационная власть Луганской области на протяжении апреля закрыла три угольных шахты, еще пять планируют закрыть до конца года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Сообщается, что решение о закрытии угольных шахт связано с якобы "реорганизацией" угольной отрасли.

"В течение апреля уже были закрыты шахты "Новопавловская", "Миусинская", "Вергелевская", рассматривается вопрос "сухой" консервации шахты "Никанор-Новая". В течение года ожидается закрытие еще 5 шахт. Закрытие угольных предприятий ставит под угрозу объекты социальной инфраструктуры, которые содержались за их счет", - отметили в Минреинтеграции.

Также в министерстве сообщили, что в рамках "реорганизации" планируется создание "государственного унитарного предприятия" (ГУП) под рабочим названием "Востокуголь", которому будут переданы все угольные активы на территории особого региона Луганской области (ОРЛО).

Ранее РБК-Украина писало, что боевики ликвидировали две шахты в Луганской области - "Новопавловскую" и "Миусинскую", они затоплены.

Также сообщалось, что в "ДТЭК" заявили о вынужденной остановке всех шахт. Остановка производства связана с ухудшением ситуации в энергетике Украины.

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