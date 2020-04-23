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У ОРЛО у квітні закрили три шахти, ще п'ять закриють протягом року

Новини » Суспільство     23.04.2020 - 19:48
У ОРЛО у квітні закрили три шахти, ще п'ять закриють протягом року
Ілюстративне фото (osce.org)

У ОРЛО проводять "реорганізацію" вугільної галузі

Окупаційна влада Луганській області протягом квітня закрила три вугільних шахти, ще п'ять планують закрити до кінця року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Повідомляється, що рішення про закриття вугільних шахт пов'язано з нібито "реорганізацією" вугільної галузі.

"Протягом квітня вже були закриті шахти "Новопавлівська", "Міусінська", "Вергелівська", розглядається питання "сухої" консервації шахти "Ніканор-Нова". Протягом року очікується закриття ще 5 шахт. Закриття вугільних підприємств ставить під загрозу об'єкти соціальної інфраструктури, які утримувалися за їх рахунок", - зазначили в Минреинтеграции.

Також у міністерстві повідомили, що в рамках "реорганізації" планується створення "державного унітарного підприємства" (ГУП) під робочою назвою "Східвугілля", якій будуть передані всі вугільні активи на території особливого регіону Луганської області (ОРЛО).

Раніше РБК-Україна писало, що бойовики ліквідували дві шахти в Луганській області - "Новопавловскую" і "Миусинскую", вони затоплені.

Також повідомлялося, що в "ДТЕК" заявили про вимушену зупинку всіх шахт. Зупинка виробництва пов'язана з погіршенням ситуації в енергетиці України.

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