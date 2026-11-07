В Орлі після удару горить завод, який виготовляє компоненти для "Іскандерів"

Після атаки в Орлі спалахнула пожежа, її видно на відео, які публікують у мережі. За попередніми даними, під удар потрапив комплекс підприємств "Протон".

Офіційних даних про наслідки удару й масштаби руйнувань російська влада поки не оприлюднювала.

"Протон" розробляє і виробляє оптоелектронну техніку, напівпровідникові прилади, світлодіодну продукцію та силову електроніку.

Підприємство є важливою ланкою російського ВПК. Воно постачає компоненти для ракетних комплексів "Іскандер-М" та зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1".