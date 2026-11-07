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В Орлі після удару горить завод, який виготовляє компоненти для "Іскандерів"

01:03 07.11.2026 Сб
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: на відео видно пожежу (росЗМІ)

У ніч на 7 листопада російський Орел зазнав ракетного удару. Попередньо, під удар потрапив район заводів "Протон", які виготовляють компоненти для комплексів "Іскандер-М" і "Панцир-С1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Після атаки в Орлі спалахнула пожежа, її видно на відео, які публікують у мережі. За попередніми даними, під удар потрапив комплекс підприємств "Протон".

Офіційних даних про наслідки удару й масштаби руйнувань російська влада поки не оприлюднювала.

"Протон" розробляє і виробляє оптоелектронну техніку, напівпровідникові прилади, світлодіодну продукцію та силову електроніку.

Підприємство є важливою ланкою російського ВПК. Воно постачає компоненти для ракетних комплексів "Іскандер-М" та зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1".

Сили оборони регулярно б'ють по промислових об'єктах у глибині Росії. Наприкінці жовтня українські дрони атакували Омськ, де під удар потрапили завод "Омський каучук" і склад Ozon. На супутникових знімках видно, що склад Ozon в Омську частково вигорів, хоча від кордону з Україною до нього понад 2500 км.

Атакують і нафтопереробку. За підрахунками OSINT-аналітиків, лише за три дні Україна вивела з ладу 10% нафтопереробних потужностей РФ.

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Війна в УкраїніискандерыРосійська Федерація