Дрони пролетіли понад 2500 км. Супутник показав наслідки удару по OZON в Омську
Складський комплекс OZON в російському Омську частково вигорів після "візиту" українських безпілотників FP-1.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії Fire Point.
Відстань від кордону з Україною, яку подолали ударні дрони, перевищує 2 500 км.
"Після візиту FP-1 складський комплекс OZON в Омську став виглядати помітно краще, на нашу думку", - йдеться у заяві.
На оприлюдненому знімку чітко видно, що значна частина російського комплексу вигоріла вщент.
Нагадаємо, ввечері 24 жовтня Сили оборони вдарили по російському Омську. Для цього вони застосували дрони FP-1
Безпілотники атакували завод "Омський каучук". Також вже традиційно під удар потрапив логістичний складський комплекс OZON.
Зазначимо, найбільші російські маркетплейси Wildberries та Ozon зіткнулися з масовими позовами від продавців після українських ударів по складській інфраструктурі.
РБК-Україна писало, що через атаки дронів на склади великих маркетплейсів російський ринок онлайн-торгівлі може втратити близько 400 млн замовлень і 400 млрд рублів виручки (близько 4,5 млрд доларів).