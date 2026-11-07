В Орле после удара горит завод, производящий компоненты для "Искандеров"

В ночь на 7 ноября российский Орел потерпел ракетный удар. Предварительно под удар попал район заводов "Протон", изготавливающих компоненты для комплексов "Искандер-М" и "Панцирь-С1".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.
После атаки в Орле вспыхнул пожар, он виден на видео, публикуемых в сети. По предварительным данным, под удар попал комплекс предприятий "Протон".
Официальные данные о последствиях удара и масштабах разрушений российские власти пока не обнародовали.
Протон разрабатывает и производит оптоэлектронную технику, полупроводниковые приборы, светодиодную продукцию и силовую электронику.
Предприятие является важным звеном российского ВПК. Оно снабжает компонентами для ракетных комплексов "Искандер-М" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".
Силы обороны регулярно отражаются на промышленных объектах в глубине России. В конце октября украинские дроны атаковали Омск, где под удар попали завод "Омский каучук" и склад Ozon. На спутниковых снимках видно, что состав Ozon в Омске частично выгорел, а хотя от границы с Украиной до него более 2500 км.
Атакуют и нефтепереработку. По подсчетам OSINT-аналитиков, всего за три дня Украина вывела из строя 10% нефтеперерабатывающих мощностей РФ .