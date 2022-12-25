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Не орки чи свинособаки. Данілов пояснив, чому не слід захоплюватися новими термінами

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українцям не слід називати окупантів новими придуманими назвами чи фентезійними істотами, щоб не розмивати реальний образ ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Нам, напевно, не варто занадто захоплюватися вживанням нових термінів - орк, русня, свинособака… Не потрібно розмивати образ ворога, так би мовити. Пишемо і зразу документуємо для історії: "рускій", "росіянин", "росія" - вбив, напав, пограбував, зґвалтував, зруйнував, збрехав", - написав він.

Данілов зазначив важливість того, аби в український історичній пам’яті закарбувалося, який саме народ несе повну колективну відповідальність за криваву війну, і щоб українці ніколи не забули "всю мерзоту російського "братства"".

Він також додав, що самі виконавці ролів орків у "Володарі перстнів" не хочуть, аби їх ставили в один ряд з росіянами.

"Тим більш образливе таке порівняння для собак і ні в чому не винних свиней, які до того ж, як виявилось, набагато охайніші й чистіші ніж окупанти", - написав Данілов.

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що російський диктатор Володимир Путін та його речник Дмитро Пєсков мають сприйняти нову реальність із втратою репутації Росії та військовими поразками, а не фантазувати про вкрадені українські території.

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Російська ФедераціяОлексій ДаніловВійна Росії проти України