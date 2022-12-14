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У Зеленського розвіяли ілюзії Путіна та закликали прийняти "нову реальність"

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Київ, Середа 14 грудня 2022 14:12
У Зеленського розвіяли ілюзії Путіна та закликали прийняти "нову реальність" Фото: радник голови ОП Михайло Подоляк (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Російський диктатор Володимир Путін та його речник мають сприйняти нову реальність, де є втрата репутації РФ та військові поразки. А не фантазувати про вкрадені українські території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Росії (особливо суб’єктам Путіну та Пєскову) необхідно прийняти "нову реальність". Немає вкрадених українських територій у складі РФ "назавжди". Є лише втрата репутації країни-монстра, російські військові поразки, знищена контрактна армія, санкції та зневажливе ставлення навіть в ОДКБ", - зауважив Подоляк.

Нагадаємо, раніше на питання, чи планують росіяни вивести свої війська з України на Різдво, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков цинічно заявив, що українській стороні нібито "необхідно приймати ті реалії, які склалися за цей час".

При цьому Путін й надалі продовжує свою риторику щодо так званого "звільнення" Донбасу й не лише, а ще влітку диктатор написав статтю про те, що Україна нібито є "дітищем радянської доби", яка створилася за рахунок історичної Росії.

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Ірина Подоляк Кремль Пєсков
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