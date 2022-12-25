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Не орки или свинособаки. Данилов объяснил, почему не следует увлекаться новыми названиями

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцам не следует называть оккупантами новыми придуманными названиями или фэнтезийными существами, чтобы не размывать реальный образ врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Нам, наверное, не стоит слишком увлекаться употреблением новых терминов - орк, русня, свинособака… Не нужно размывать образ врага, так сказать. Пишем и сразу документируем для истории: "русский", "россиянин", "россия" - убил, напал, ограбил, изнасиловал, разрушил, солгал", - написал он.

Данилов отметил важность того, чтобы в украинской исторической памяти запечатлелось, какой именно народ несет полную коллективную ответственность за кровавую войну, и чтобы украинцы никогда не забыли "всю мерзость российского "братства"".

Он также добавил, что сами исполнители роллов орков во "Властелине колец" не хотят, чтобы их ставили в один ряд с россиянами.

"Тем более оскорбительно такое сравнение для собак и ни в чем не повинных свиней, которые к тому же, как оказалось, гораздо чистоплотнее и чище оккупантов", - написал Данилов.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что российский диктатор Владимир Путин и его спикер Дмитрий Песков должны воспринять новую реальность с потерей репутации России и военными поражениями, а не фантазировать об украденных украинских территориях.

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