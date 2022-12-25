Не орки чи свинособаки. Данілов пояснив, чому не слід захоплюватися новими термінами

Українцям не слід називати окупантів новими придуманими назвами чи фентезійними істотами, щоб не розмивати реальний образ ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова .

"Нам, напевно, не варто занадто захоплюватися вживанням нових термінів - орк, русня, свинособака… Не потрібно розмивати образ ворога, так би мовити. Пишемо і зразу документуємо для історії: "рускій", "росіянин", "росія" - вбив, напав, пограбував, зґвалтував, зруйнував, збрехав", - написав він.

Данілов зазначив важливість того, аби в український історичній пам’яті закарбувалося, який саме народ несе повну колективну відповідальність за криваву війну, і щоб українці ніколи не забули "всю мерзоту російського "братства"".

Він також додав, що самі виконавці ролів орків у "Володарі перстнів" не хочуть, аби їх ставили в один ряд з росіянами.

"Тим більш образливе таке порівняння для собак і ні в чому не винних свиней, які до того ж, як виявилось, набагато охайніші й чистіші ніж окупанти", - написав Данілов.

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що російський диктатор Володимир Путін та його речник Дмитро Пєсков мають сприйняти нову реальність із втратою репутації Росії та військовими поразками, а не фантазувати про вкрадені українські території.

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