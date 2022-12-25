Не орки или свинособаки. Данилов объяснил, почему не следует увлекаться новыми названиями
Украинцам не следует называть оккупантами новыми придуманными названиями или фэнтезийными существами, чтобы не размывать реальный образ врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.
"Нам, наверное, не стоит слишком увлекаться употреблением новых терминов - орк, русня, свинособака… Не нужно размывать образ врага, так сказать. Пишем и сразу документируем для истории: "русский", "россиянин", "россия" - убил, напал, ограбил, изнасиловал, разрушил, солгал", - написал он.
Данилов отметил важность того, чтобы в украинской исторической памяти запечатлелось, какой именно народ несет полную коллективную ответственность за кровавую войну, и чтобы украинцы никогда не забыли "всю мерзость российского "братства"".
Он также добавил, что сами исполнители роллов орков во "Властелине колец" не хотят, чтобы их ставили в один ряд с россиянами.
"Тем более оскорбительно такое сравнение для собак и ни в чем не повинных свиней, которые к тому же, как оказалось, гораздо чистоплотнее и чище оккупантов", - написал Данилов.
Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что российский диктатор Владимир Путин и его спикер Дмитрий Песков должны воспринять новую реальность с потерей репутации России и военными поражениями, а не фантазировать об украденных украинских территориях.
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