Орієнтир для Світоліної. Людмила Кіченок здобула титул у парному розряді Брісбена

Українська тенісистка Людмила Кіченок у дуеті з латвійкою Єленою Остапенко завоювала трофей на австралійському турнірі Brisbane International.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Brisbane International, фінал, парний розряд

Міннен/Вотсон – Кіченок/Остапенко – 0:2 (5:7, 2:6)

У вирішальному матчі українсько-латвійська пара протистояла бельгійці Грет Міннен і британці Хізер Вотсон. Їх спротив Кіченок із Остапенко здолали в двох сетах. Зокрема, перший розпочався з потрійного (!) обміну брейками.

Далі суперниці трохи зосередилися на власних подачах. Проте, в одинадцятому геймі дует українки та латвійки ще раз узяв очко на подачі опоненток. А потім відразу ж закрив партію на своїй.

Другий сет склався для Кіченок із Остапенко простіше. З двома брейками вони швидко відірвалися (4:0). Міннен і Вотсон згодом стабілізували гру на власних подачах, але цього вже було замало. Як наслідок, із подачею "під нуль" українсько-латвійський дует завершив партію і матч після восьмого гейму.

Для Кіченок із Остапенко трофей Брісбена – третій завойований разом. Раніше вони спільно тріумфували в Бірмінгемі та Цинциннаті в 2022 році. Турнір Brisbane International став етапом підготовки до першого мейджора року – Відкритого чемпіонату Австралії.

Натомість перша ракетка України Світоліна завоювала путівку до фіналу змагань в Окленді. Непростою перемогою над китаянкою Ван українка гарантувала вирішальний матч у Новій Зеландії. Суперницею стане американка Корі Гауфф.