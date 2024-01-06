Світоліна у вольовому стилі завоювала путівку в перший фінал сезону-2024

Українка Еліна Світоліна здобула нелегку перемогу над китайською тенісисткою Сію Ван у рамках 1/2 фіналу змагань у новозеландському Окленді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

ASB Classic Auckland Open, 1/2 фіналу

Ван – Світоліна – 1:2 (6:2, 4:6, 3:6)

Розпочався матч для першої ракетки України вкрай невдало. Після взяття першого пункту на власній подачі вона програла чотири наступні гейми. Ван оформила два брейки та завоювала стратегічну перевагу з перспективами швидко закінчити сет.

Світоліна намагалася чинити опір. Українка взяла одну подачу суперниці, але та відповіла ще однією "взаємністю". Як наслідок, китаянка отримала можливість подавати на партію. Реалізувати сетбол їй вдалося з першої ж спроби. Та цей локальний успіх став останнім.

У другому сеті опонентки зосередилися на власних подачах. Так тривало до десятого гейму. У ньому Світоліна з перших же розіграшів нав'язала конкуренцію, а потім взагалі перехопила ініціативу. Зрештою, українській тенісистці вдалося зробити брейк, який паралельно став сет-пойнтом.

У вирішальній же партії ключові події відбулися в середині сету. Світоліна фактично віддзеркалила події старту поєдинку. Вітчизняна тенісистка зіграла навіть впевненіше, повівши з двома брейками 5:1. Ван спробувала огризнутися, але втратила надто багато. Українка з другої спроби реалізувала матчбол.

У фіналі Світоліна зустрінеться з американкою Корі Гауфф. Вона на стадії 1/2 фіналу впевнено здолала співвітчизницю Емму Наварро (6:3, 6:1). Вирішальний матч запланували на 8 січня.