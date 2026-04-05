Не орхідеї: вчений розповів, яка квітка є насправді найдревнішою на світі

Головне: Вік орхідей: Вони з'явилися 90-70 млн років тому, що не робить їх найстарішими квітами.

Коли насправді з'явилися орхідеї

Орхідеї - це величезна родина, яка налічує тисячі видів, проте їхня поява датується кінцем крейдового періоду. За оцінками вчених, це сталося приблизно 90-70 мільйонів років тому.

Хоча цей термін вражає, існують рослини з набагато давнішим родоводом.

Амборела та загадковий Нанкінантус

Найдавнішою гілкою квіткових рослин, що збереглася до наших днів, є амборела. Її еволюційний шлях розпочався ще на межі юрського та крейдового періодів.

"Вона трапляється зараз лише в Новій Каледонії (острови в Тихому океані, – РЕД). Вона відгалузилась десь на межі юрського та крейдового періодів", - каже Коваленко.

Ще одним претендентом на звання найдавнішої квітки є Нанкінантус. Знайдені скам'янілості свідчать, що він міг рости ще 175 мільйонів років тому. Проте у науковій спільноті досі тривають дискусії: не всі вчені готові офіційно визнати його саме квітковою рослиною.

Amborella trichopoda (фото: Вікіпедія)

Контакт із динозаврами: минуле та сучасність

Попри те, що орхідеї не є найдавнішими, їхні прародичі застали епоху динозаврів. Ба більше, цей зв'язок не перервався і сьогодні.

"Прародичі орхідей стикалися з динозаврами. Хоча сучасні птахи є єдиною гілкою, яка пережила масове вимирання. Тому орхідні контактують з динозаврами й зараз", - зазначає Олексій Коваленко.