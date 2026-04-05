Не орхидеи: ученый рассказал, какой цветок является самым древним на свете

Главное: Возраст орхидей: Они появились 90-70 млн лет назад, что не делает их самыми старыми цветами.

Когда на самом деле появились орхидеи

Орхидеи - это огромное семейство, насчитывающее тысячи видов, однако их появление датируется концом мелового периода. По оценкам ученых, это произошло примерно 90-70 миллионов лет назад.

Хотя этот срок впечатляет, существуют растения с гораздо более древней родословной.

Амборела и загадочный Нанкинантус

Древнейшей ветвью цветочных растений, сохранившейся до наших дней, является амборела. Ее эволюционный путь начался еще на рубеже юрского и мелового периодов.

"Она встречается сейчас только в Новой Каледонии (острова в Тихом океане, - РЕД). Амборелла ответвилась где-то на границе юрского и мелового периодов", - говорит Коваленко.

Еще одним претендентом на звание древнейшего цветка является Нанкинантус. Найденные окаменелости свидетельствуют, что он мог расти еще 175 миллионов лет назад. Однако в научном сообществе до сих пор продолжаются дискуссии: не все ученые готовы официально признать его именно цветочным растением.

Amborella trichopoda (фото: Википедия)

Контакт с динозаврами: прошлое и современность

Несмотря на то, что орхидеи не являются древнейшими, их прародители застали эпоху динозавров. Более того, эта связь не прервалась и сегодня.

"Прародители орхидей сталкивались с динозаврами. Хотя современные птицы являются единственной ветвью, которая пережила массовое вымирание. Поэтому орхидные контактируют с динозаврами и сейчас", - отмечает Алексей Коваленко.