Не орхидеи: ученый рассказал, какой цветок является самым древним на свете

16:06 05.04.2026 Вс
2 мин
Это растение появилось на гране юрского и мелового периодов
aimg Василина Копытко
Амборелла считается самым старым цветком на планете (фото: Википедия)

Популярное убеждение, что орхидеи являются старейшими цветочными растениями Земли, не соответствует действительности. Несмотря на свою давнюю историю, они появились значительно позже настоящих "патриархов" растительного мира.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал кандидат биологических наук Алексей Коваленко.

Читайте также: Зеленые хищники: почему некоторые растения охотятся на насекомых, рыб и даже саламандр

Главное:

  • Возраст орхидей: Они появились 90-70 млн лет назад, что не делает их самыми старыми цветами.
  • Настоящий рекордсмен: Древнейшей ветвью считается амборела, которая возникла на границе юрского и мелового периодов.
  • Спорные факты: Окаменелости Нанкинантуса имеют возраст 175 млн лет, но его статус цветочного растения еще обсуждается.
  • Связь с динозаврами: "Родственники" орхидеи сосуществовали с древними ящерами, а через птиц продолжают контактировать с их потомками и по сей день.

Когда на самом деле появились орхидеи

Орхидеи - это огромное семейство, насчитывающее тысячи видов, однако их появление датируется концом мелового периода. По оценкам ученых, это произошло примерно 90-70 миллионов лет назад.

Хотя этот срок впечатляет, существуют растения с гораздо более древней родословной.

Амборела и загадочный Нанкинантус

Древнейшей ветвью цветочных растений, сохранившейся до наших дней, является амборела. Ее эволюционный путь начался еще на рубеже юрского и мелового периодов.

"Она встречается сейчас только в Новой Каледонии (острова в Тихом океане, - РЕД). Амборелла ответвилась где-то на границе юрского и мелового периодов", - говорит Коваленко.

Еще одним претендентом на звание древнейшего цветка является Нанкинантус. Найденные окаменелости свидетельствуют, что он мог расти еще 175 миллионов лет назад. Однако в научном сообществе до сих пор продолжаются дискуссии: не все ученые готовы официально признать его именно цветочным растением.

Amborella trichopoda (фото: Википедия)

Контакт с динозаврами: прошлое и современность

Несмотря на то, что орхидеи не являются древнейшими, их прародители застали эпоху динозавров. Более того, эта связь не прервалась и сегодня.

"Прародители орхидей сталкивались с динозаврами. Хотя современные птицы являются единственной ветвью, которая пережила массовое вымирание. Поэтому орхидные контактируют с динозаврами и сейчас", - отмечает Алексей Коваленко.

Читайте также о том, почему большинство растений на самом деле имеют зеленый цвет окраски и как это влияет на фотосинтез.

Ранее мы писали о том, что из-за изменения климата под угрозой оказались некоторые виды культур, в частности кофе и бананы. Эти деревья массово атакуют вредители.

Больше по теме:
РослиниботанікаЦветок