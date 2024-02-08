Організував "схему" втечі для ухилянтів. Правоохоронцю загрожує 9 років тюрми

Що сталось

Фігуранти шукали ухилянтів, які бажають покинути України, збирали їх у групу й довозили до кордону автівками, де через ліси проводили пішки до території Румунії. "Пакет послуг" вартував від 3,5 до 6 тисяч євро. "Ділки" працювали близько трьох місяців.

"Під час однієї зі спроб вивезти чергову групу з країни 12 серпня 2023 року водія, правоохоронця та інших учасників правопорушення було затримано. Матеріали щодо чотирьох цивільних спільників правоохоронця були виділені в окреме провадження та скеровані за підслідність до органів Нацполіції", - пише пресслужба.

Фото: в Україні судитимуть правоохоронця, який організував схему для ухилянтів (dbr.gov.ua)

Що загрожує

Правоохоронець обвинувачується у незаконному переправленні осіб через державний кордон - ч. 3 ст. 332 КК України. Йому загрожує 9 років в'язниці.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Тим часом в Тернопільській області викрили схему, яка дала змогу 48 чоловікам незаконно виїхати за кордон та уникнути мобілізації.