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Организовал "схему" побега для уклонистов. Правоохранителю грозит 9 лет тюрьмы

Фото: в Украине будут судить правоохранителя, организовавшего схему для уклонистов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Правоохранителя из Буковины и четырех его сообщников будут судить за организацию нелегальной схемы пересечения государственной границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Что случилось

Фигуранты искали уклонистов, желающих покинуть Украину, собирали их в группу и довозили до границы автомобилями, где через леса проводили пешком до территории Румынии. "Пакет услуг" стоил от 3,5 до 6 тысяч евро. "Дельцы" работали около трех месяцев. 

"Во время одной из попыток вывезти очередную группу из страны 12 августа 2023 года водитель, правоохранитель и другие участники правонарушения были задержаны. Материалы по четырем гражданским сообщникам правоохранителя были выделены в отдельное производство и направлены по подследственности в органы Нацполиции", - пишет пресс-служба.

 

Фото: в Украине будут судить правоохранителя, организовавшего схему для уклонистов(dbr.gov.ua)

Что угрожает

Правоохранитель обвиняется в незаконной переправке лиц через государственную границу - ч. 3 ст. 332 УК Украины. Ему грозит 9 лет тюрьмы.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или же "помочь" другим сбежать из страны за денежное вознаграждение.

Тем временем в Тернопольской области разоблачили схему, которая позволила 48 мужчинам незаконно выехать за границу и избежать мобилизации.

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