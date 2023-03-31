Організовує репресії у Херсонській області: судитимуть екс-голову СБУ часів Януковича

Повідомляється, що з 2014 року Якименко переховувався в Росії, а на початку повномасштабного вторгнення допомагав загарбникам у війні проти України. Зокрема, його призначили керівником створеної агресором "государственной Службы безопасности в Херсонской области".

На цій посаді фігурант виконує завдання РФ щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в південному регіоні. Для цього він організовує масові переслідування, викрадення та катування місцевих жителів.

СБУ зазначає, що людей щоденно піддають жорстоким тортурам - катують електричним струмом, не дають воду та їжу, а також імітують розстріл потерпілих. Так з них намагаються "вибивати" зізнання у сприянні Силам оборони, а після цього пропонують за гроші отримати "амністію".

За даними слідства, до лав окупаційного органу Якименко особисто залучив ще вісьмох зрадників, які беруть безпосередню участь у катуваннях мирних мешканців.

Якименка судитимуть за кількома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3, ч. 4 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Також за цими статтями кваліфіковано злочинні дії восьми спільників фігуранта. Обвинувачених оголосили у розшук.