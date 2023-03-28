Окупанти розшукують колишніх учасників АТО в Херсонській області

В Херсонській області окупанти шукають колишніх атовців або їхніх родичів. Ворог провів рейди в Скадовському та Каховському районах.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Центр національного спротиву

"Російській окупаційній адміністрації необхідно звітувати про боротьбу з підпіллям, відтак росіяни вирішили шукати колишніх учасників АТО на тимчасово захоплених районах Херсонщини", - повідомляють у Центрі національного спротиву.

У ЦНС підкреслили, що такі рейди приречені, оскільки більшість населення працює над звільненням свого рідного краю. Окремої категорії “ждунів” немає, адже всі чекають повернення додому.