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Окупанти розшукують колишніх учасників АТО в Херсонській області

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Херсонська область, Вівторок 28 березня 2023 15:30
Окупанти розшукують колишніх учасників АТО в Херсонській області Фото: в Херсонській області окупанти шукають колишніх АТОвців (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В Херсонській області окупанти шукають колишніх атовців або їхніх родичів. Ворог провів рейди в Скадовському та Каховському районах.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Центр національного спротиву

"Російській окупаційній адміністрації необхідно звітувати про боротьбу з підпіллям, відтак росіяни вирішили шукати колишніх учасників АТО на тимчасово захоплених районах Херсонщини", - повідомляють у Центрі національного спротиву.

У ЦНС підкреслили, що такі рейди приречені, оскільки більшість населення працює над звільненням свого рідного краю. Окремої категорії “ждунів” немає, адже всі чекають повернення додому.

Раніше ми писали, що під Херсоном окупанти до смерті закатували чоловіка за те,що він колишній учасник АТО.

Також нагадаємо, що окупанти в Херсонській області катують людей, які не хочуть отримувати паспорт РФ.

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