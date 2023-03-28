Окупанти розшукують колишніх учасників АТО в Херсонській області
Фото: в Херсонській області окупанти шукають колишніх АТОвців (Getty Images)
В Херсонській області окупанти шукають колишніх атовців або їхніх родичів. Ворог провів рейди в Скадовському та Каховському районах.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Центр національного спротиву
"Російській окупаційній адміністрації необхідно звітувати про боротьбу з підпіллям, відтак росіяни вирішили шукати колишніх учасників АТО на тимчасово захоплених районах Херсонщини", - повідомляють у Центрі національного спротиву.
У ЦНС підкреслили, що такі рейди приречені, оскільки більшість населення працює над звільненням свого рідного краю. Окремої категорії “ждунів” немає, адже всі чекають повернення додому.