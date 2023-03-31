Організовує репресії у Херсонській області: судитимуть екс-голову СБУ часів Януковича
До суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього керівника СБУ часів президентства Віктора Януковича Олександра Якименка. Він причетний до організації масових репресій проти жителів окупованої частини Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Повідомляється, що з 2014 року Якименко переховувався в Росії, а на початку повномасштабного вторгнення допомагав загарбникам у війні проти України. Зокрема, його призначили керівником створеної агресором "государственной Службы безопасности в Херсонской области".
На цій посаді фігурант виконує завдання РФ щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в південному регіоні. Для цього він організовує масові переслідування, викрадення та катування місцевих жителів.
СБУ зазначає, що людей щоденно піддають жорстоким тортурам - катують електричним струмом, не дають воду та їжу, а також імітують розстріл потерпілих. Так з них намагаються "вибивати" зізнання у сприянні Силам оборони, а після цього пропонують за гроші отримати "амністію".
За даними слідства, до лав окупаційного органу Якименко особисто залучив ще вісьмох зрадників, які беруть безпосередню участь у катуваннях мирних мешканців.
Якименка судитимуть за кількома статтями Кримінального кодексу:
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 3, ч. 4 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Також за цими статтями кваліфіковано злочинні дії восьми спільників фігуранта. Обвинувачених оголосили у розшук.
Як повідомлялося раніше, загарбники розшукують колишніх учасників АТО та їхніх родичів у Херсонській області.
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