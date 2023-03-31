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Устраивает репрессии в Херсонской области: будут судить экс-главу СБУ времен Януковича

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Пятница 31 марта 2023 18:16
Устраивает репрессии в Херсонской области: будут судить экс-главу СБУ времен Януковича Фото: Александр Якименко (скриншот с видео)
Автор: Елизавета Драбкина

В суд направили обвинительный акт в отношении бывшего руководителя СБУ времен президентства Виктора Януковича Александра Якименко. Он причастен к организации массовых репрессий против жителей оккупированной части Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что с 2014 года Якименко скрывался в России, а в начале полномасштабного вторжения помогал захватчикам в войне против Украины. В частности, он был назначен руководителем созданной агрессором "государственной Службы безопасности в Херсонской области".

Устраивает репрессии в Херсонской области: будут судить экс-главу СБУ времен Януковича

На этой должности фигурант выполняет задачи РФ по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления в южном регионе. С этой целью он организует массовые преследования, похищения и пытки местных жителей.

СБУ отмечает, что людей ежедневно подвергают жестоким пыткам - пытают электрическим током, не дают воду и пищу, а также имитируют расстрел потерпевших. Так из них пытаются "выбивать" признание в содействии Силам обороны, а после этого предлагают за деньги получить "амнистию".

По данным следствия, в ряды оккупационного органа Якименко лично привлек еще восемь предателей, которые принимают непосредственное участие в пытках мирных жителей.

Якименко будут судить по нескольким статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 3, ч. 4 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Также по этим статьям квалифицированы преступные действия восьми подельников фигуранта. Обвиняемые объявлены в розыск.

Устраивает репрессии в Херсонской области: будут судить экс-главу СБУ времен Януковича

Как сообщалось ранее, захватчики разыскивают бывших участников АТО и их родственников в Херсонской области.

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