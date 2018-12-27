На организованные Венгрией курсы украинского языка записались 300 человек

Фото: Иштван Грежа (УНИАН)

В течение нескольких лет также действует программа обучения венгерского языка в Закарпатье

Венгерский уполномоченный министра по сотрудничеству приграничных регионов Венгрии и Украины Иштван Грежа заявил, что на бесплатные курсы украинского языка, которые открывает правительство Венгрии в Берегово, в течение недели записались уже 300 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью уполномоченного "Радио Свобода".

Он отметил, что координацию осуществляет береговский институт Ференца Ракоци, который финансирует власть Венгрии.

"На прошлой неделе венгерское правительство объявило о начале бесплатного обучения украинскому языку для венгров Закарпатья. Уже записалось 300 человек... Специалисты разрабатывали методики, есть и литература. После окончания можно сдать экзамен и проверить свой уровень", - сказал Грежа.

Он добавил, что в течение нескольких лет также действует программа обучения венгерского языка на Закарпатье.

"Уже состоялось 5 курсов, всего приняли участие 16 тысяч человек. Венгерское правительство финансирует обе программы, в год это 1,2 миллиона гривен. Отдельно мы выделили курсы обучения венгерской для медиков. Для них действует еще одна программа - осуществление практики в Венгрии, чтобы специалисты совершенствовались", - сообщил уполномоченный.

Напомним, Грежа заявил, что в Венгрии работает всего 40 тысяч украинцев.

РБК-Украина также писало, что венгерский уполномоченный надеется, что в ближайшее время украинский парламент проголосует за продление срока имплементации закона об образовании.

Добавим, спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер призвал Венгрию прекратить блокировать работу комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Он отметил, что блокирование Венгрией украинских отношений с НАТО является "неудачным моментом", поскольку в Украине продолжаются военные действия на Донбассе.