На організовані Угорщиною курси української мови записались 300 осіб

Фото: Іштван Грежа (УНІАН)

Протягом кількох років також діє програма навчання угорської мови на Закарпатті

Угорський уповноважений міністра щодо співпраці прикордонних регіонів Угорщини та України Іштван Грежа заявив, що на безкоштовні курси української мови, які відкриває уряд Угорщини у Береговому, протягом тижня записалися уже 300 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю уповноваженого "Радіо Свобода".

Він зазначив, що координацію здійснює берегівський інститут Ференца Ракоці, який фінансує влада Угорщини.

"Минулого тижня угорський уряд оголосив про початок безкоштовного навчання української мови для угорців Закарпаття. Вже записалося 300 осіб… Фахівці розробляли методики, є і література. Після закінчення можна скласти іспит і перевірити свій рівень", - сказав Грежа.

Він додав, що протягом кількох років також діє програма навчання угорської мови на Закарпатті.

"Уже відбулося 5 курсів, усього взяли участь 16 тисяч осіб. Угорський уряд фінансує обидві програми, на рік це 1,2 мільйона гривень. Окремо ми виділили курси навчання угорської для медиків. Для них діє ще одна програма - здійснення практики в Угорщині, щоб фахівці вдосконалювалися", - поінформував уповноважений.

Нагадаємо, Грежа заявив, що в Угорщині працює усього 40 тисяч українців.

РБК-Україна також писало, що угорський уповноважений сподівається, що найближчим часом український парламент проголосує за продовження строку імплементації закону про освіту.

Додамо, спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер закликав Угорщину припинити блокувати роботу комісії Україна-НАТО на міністерському рівні. Він зазначив, що блокування Угорщиною українських відносин з НАТО є "невдалим моментом", оскільки в Україні тривають воєнні дії на Донбасі.