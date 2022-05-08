UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Организация Save the Children выделит 72 млн гривен на поддержку семей из Мариуполя

Фото: организация Save the Children поможет семьям из Мариуполя (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Международная организация Save the Children направит 72 млн гривен на поддержку мариупольских семей через центры "Я - Мариуполь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мариупольского городского совета.

"Средства будут направлены на приобретение продуктовых и гигиенических наборов, а также организационную поддержку. Сегодня подписано соответствующее соглашение", - говорится в сообщении.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко также подчеркнул, что в тех городах, куда переехали больше всего мариупольцев планируется расширение сети центров "Я - Мариуполь".

Исполнительный директор Save the Children Дэвид Райт отметил, что город - это больше, чем здания, это прежде всего люди. Пока они живут и работают, город тоже жив. Вместе с Мариупольским городским советом Save the Children будет помогать детям и их семьям через центры "Я - Мариуполь".

Центры поддержки мариупольцев уже работают в Запорожье и в Днепре. Здесь оказывают гуманитарную, информационную, медицинскую и психологическую помощь, консультируют по широкому кругу вопросов.

В ближайшее время планируется открытие центров "Я - Мариуполь" в Виннице, Киеве, Львове и Одессе.

Напомним, Великобритания предоставит Украине дополнительную военную поддержку в размере 1,6 млрд долларов.

Мы также писали о том, что на выплаты переселенцам направили 5,2 млрд гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь УкраинеБеженцы