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Організація американських держав виступила з підтримкою України

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Субота 24 червня 2023 09:52
Організація американських держав виступила з підтримкою України Фото: Організація американських держав виступила з підтримкою України (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Організація американський держав виступила з підтримкою України та закликала до негайного виведення російських військ з території нашої країни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

"Вдячний 22 країнам - членам Організації американських держав за потужну заяву на підтримку України, схвалену на 53-й сесії Генеральної асамблеї ОАД. Заклики до негайного виведення військ агресора з України та притягнення до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах - надважливі", - написав президент.

Як відзначив Володимир Зеленський, Україна цінує підтримку країнами Американського континенту зусиль з досягнення справедливого миру для України.

Що таке Організація американських держав?

Міжнародна організація, яка була заснована в 1948 році, для виконання переважно комерційних функцій. Метою діяльності ОАД були мир та процвітання країн західної півкулі, а під теперішньою назвою організація була створена на основі Панамериканського союзу навесні 1948 року.

До складу ОАД входять 35 держав. Зокрема в 1971 році при організації був установлений інститут постійних спостерігачів, а вже станом на 2022 рік правом спостерігачів були наділені Євросоюз, а також ще 51 країна, серед яких, наприклад, Україна.

Вчора, 22 червня, президент звернувся до лідерів ОАД та запросив їх долучитися до української формули миру.

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